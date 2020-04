Prefeitura de Cachoeiro vai interditar ruas para organização de filas da Caixa

Por Redação - Redação 170

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro deu início, na tarde desta quinta-feira (30), à interdição total do trânsito na rua Professor Quintiliano de Azevedo (Centro) e parcial na ponte Carim Tanure, que liga a avenida Pinheiro Júnior (Ibitiquara) à praça Jerônimo Monteiro (Centro). A medida visa disponibilizar essas vias a para formação mais organizada das filas nas entradas das duas agências da Caixa Econômica Federal próximas a esses locais, evitando aglomerações.

A Caixa Econômica deverá fazer marcações nas vias, indicando onde cada pessoa precisará ficar, com o distanciamento necessário, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus. Os bloqueios no trânsito ocorrerão somente no período de funcionamento das agências bancárias: segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, sendo que, neste sábado (2), de 8h às 12h, haverá atendimento exclusivo para informações e saque sem cartão do auxílio emergencial.

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) darão apoio na organização das filas, além de manterem o trabalho de orientação à população, em outros locais, a respeito de evitar aglomerações, utilizar máscara e cumprir com as medidas de higiene.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Sabemos o quanto é importante para muitas pessoas o auxílio financeiro emergencial oferecido pelo governo federal neste momento de crise, e por isso é natural que muitos busquem atendimento na Caixa Econômica. Entretanto, não podemos relaxar nas medidas de distanciamento social. Diante da dificuldade de controle das aglomerações nas agências da instituição, estamos dando nossa contribuição”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.