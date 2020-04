Prefeitura de Cachoeiro já entregou mais de 700 cestas básicas solicitadas via Ouvidoria

Por Redação - Redação 69

A Prefeitura de Cachoeiro já entregou 705 cestas básicas e kits de higienização solicitados por moradores por meio da Ouvidoria Geral do Município.

Trata-se de auxílio emergencial que Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) oferece a famílias em situação de vulnerabilidade social, no período de isolamento social.

A cesta alimentícia contém arroz, farinha de trigo, açúcar, macarrão, fubá e biscoito, dentre outros itens. Já no kit de higienização, tem cloro (indicado para desinfecção de ambientes no combate ao covid-19), detergente, bucha, sabão em pó, além de produtos de higiene pessoal, como pasta de dente, sabonete, papel higiênico e absorvente.

Além dessas solicitações, 600 famílias usuárias de serviços sociais que já recebem, mensalmente, as cestas básicas, também receberão o kit de higienização durante a quarentena.

“Neste momento, tudo que pudermos fazer para ajudar aqueles que mais precisam, faremos. Este é um auxílio que tem feito a diferença na vida das famílias mais vulneráveis do município”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Maria Aparecida Stulzer.

Solicitação

Devido à pandemia do novo coronavírus, as unidades de atendimento da Semdes estão com as atividades suspensas. Por isso, os pedidos ligados à assistência social da Prefeitura estão sendo realizados por meio da Ouvidoria Geral, através do telefone (28) 98814-3357 (ligações e WhatsApp, de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados) e do site cachoeiro.es.gov.br/ ouvidoriageral.

Após a solicitação de cesta básica, a Semdes entra em contato com a família, para preenchimento do formulário de atendimento e classificação de prioridade para as entregas dos produtos.