Prefeito de Cachoeiro flexibiliza abertura de comércios e serviços com medidas restritivas; confira o funcionamento

A Prefeitura de Cachoeiro atualizou, nesta sexta-feira (3), por meio de decreto, as medidas restritivas adotadas para contenção do avanço do novo coronavírus no município.

Para as atividades não essenciais dos setores de comércio e serviços, a suspensão para abertura foi prorrogada até o próximo dia 12. Entretanto, há maior flexibilização em relação ao decreto anterior.

Todo o tipo de comércio pode funcionar em regime de entrega e de retirada de produtos, e algumas atividades estão liberadas para realizar atendimento ao público (confira aqui), observando o limite de 40% de capacidade dos estabelecimentos e outras determinações. Restaurantes, por exemplo, estão liberados para atender clientes, mas apenas no horário das 10h às 15h.

Barbearias e salões de beleza poderão atender um cliente por vez no estabelecimento, mediante agendamento prévio, por telefone ou internet. O espaço deve ser higienizado entre os atendimentos.

Os estabelecimentos de venda de óculos por receituário poderão funcionar, em regime de porta aberta, apenas para atendimento aos clientes que necessitem adquirir ou realizar manutenção em óculos com grau.

Os estabelecimentos de hotelaria e hospedagem estão liberados para receber clientes, até 40% de sua capacidade, e o funcionamento dos estacionamentos rotativos privados está permitido, até as 17h.

As lojas de venda de produtos veterinários, relacionadas às vendas de medicamentos veterinários e alimentação animal, devem controlar o ingresso no estabelecimento, com acesso simultâneo de duas pessoas por vez e oferecer, na entrada, material de higienização pessoal. Serviços de banho e tosa, apenas a partir de agendamento.

Construção civil e indústria

Para a atividade de construção civil, há recomendações: redução do quadro de operários a 40%, distanciamento de 1,5 m entre eles, uso de equipamentos de proteção individual, normas de higienização no local da obra, redução ou rodízio de jornadas de trabalho e proibição de trabalho presencial do grupo de risco.

Para o setor industrial, recomenda-se manter normas de higienização, de distanciamento social, redução e/ou rodízio de jornadas de trabalho e de possibilidade de home office para setor administrativo e vedação do trabalho presencial do grupo de risco.

Feiras Livres

As Feiras Livres da Agricultura Familiar serão retomadas na próxima semana, com exceção da realizada na Ilha da Luz, que ficará suspensa, a princípio, por mais uma semana.

As barracas deverão ficar a uma distância mínima de 1,5 metro umas das outras e o atendimento aos clientes será feito em fila, com até duas pessoas, por barraca. Os feirantes terão que usar máscara e álcool em gel. Produtores com mais de 60 anos, sintomas de gripe ou doença crônica não poderão participar.

As feiras liberadas são as dos bairros Independência (às quartas, das 6h às 10h) e Nova Brasília (aos sábados, das 6h às 10h) e a do distrito de Itaoca (às quartas, a partir das 17h).

Bancos e lotéricas

Nas instituições bancárias, apenas os caixas eletrônicos funcionarão. Já as lotéricas e assemelhados poderão admitir o ingresso de pessoas até 40% de sua capacidade. Esses estabelecimentos também deverão servir produtos de higienização ao público e manter a totalidade de seus caixas abertos, garantindo, em cada um, até três pessoas na fila.

Escolas, repartições municipais e transporte

O mesmo decreto municipal prorroga, até o dia 30 de abril, a suspensão das aulas nas escolas da rede municipal e das atividades dos núcleos de qualidade de vida, projetos sociais, educacionais ou de rendimento esportivo, públicos e privados.

A utilização de equipamentos públicos de lazer e esporte tais como parques, praças, quadras, ginásios, campos e demais espaços públicos de uso comum, cercados ou não, destinados à prática de atividades esportivas, culturais e turísticas também permanecerá vedada até o dia 30 deste mês.

Pelo mesmo prazo, foi prorrogada a suspensão dos serviços prestados pelo Centro de Convivência Vovó Matilde, os serviços de fortalecimento de vínculos dos idoso, os eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a possibilidade de visitação dos centos culturais.

No transporte coletivo, continua valendo a determinação para os ônibus circularem apenas com passageiros sentados e janelas abertas.

Em outro decreto, também publicado nesta sexta (3), a Prefeitura estendeu a suspensão das atividades nas suas unidades administrativas até o próximo dia 10.

“As novas medidas flexibilizam atividades, mas sempre mantendo orientações de distanciamento entre as pessoas. Importante avaliarmos as decisões a cada semana, de acordo com o cenário no Estado e no País. Estamos atentos aos números, às avaliações do Ministério da Saúde e das entidades que representam as diversas atividades econômicas da cidade. Estamos dialogando e tomando decisões em conjunto, que serão fundamentais para saúde das pessoas agora e no futuro”, diz o prefeito Victor Coelho.