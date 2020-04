Prefeitura de Anchieta publica novo decreto com orientações para templos religiosos

Por Redação - Redação 174

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Anchieta publicou nesta quarta-feira (15) mais um decreto como medida de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O documento de nº 5999/2020, trata de restrições e orientações a entidades religiosas.

Conforme o documento, as entidades poderão manter os templos aberto mediante a higienização habitual do local e fornecer materiais de higienização. Pelo decreto ficam vedados os cultos religiosos, a fim de evitar aglomeração e o risco de contaminação da doença.

As transmissões por meio digital dos cultos e celebrações ficam permitidas, podendo comparecer somente o mínimo de pessoas necessárias para a realização dos procedimentos da transmissão.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Anchieta impôs diversas regras e orientações técnicas com objetivo de evitar a proliferação da Covid-19 no município.

Denuncie

A Prefeitura vem realizando várias ações para impedir o avanço do novo coronavírus, mas cabe ao cidadão cumprir as determinações. Caso constatar algum descumprimento que acarrete a possibilidade de contaminação, o cidadão pode denunciar ao setor de fiscalização ou à Saúde pelos telefones: 153 da Guarda Municipal – (28) 3536-3704 ou 3536-3062.

Investimentos

Advertisement

De acordo com um levantamento da Secretaria de Saúde, o município está investindo inicialmente cerca de R$ 500 mil com aquisição de equipamentos, materiais de proteção, testes rápidos e outros produtos para enfrentar a pandemia do Covid-19 no município.