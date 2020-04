Rafael Monteiro vai para o PL e tem apoio do PSL como pré-candidato a prefeito de Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 175

As afiliações partidárias terminaram no último sábado (4). Em Venda Nova do Imigrante, a corrida eleitoral teve algumas mudanças. Rafael Monteiro, antigo PSL, agora está no PL. Visto como um nome novo no cenário político vendanovense, Monteiro, que é pré-candidato à prefeitura da cidade, informou que a mudança foi possível após muito diálogo com sua base, deputados e líderes partidários.

“Combinei a permanência do PSL, que se mantém coligado conosco, para montarmos uma chapa de vereadores. Nossa estratégia é apostar na renovação. Naquilo que foi acordado com meus aliançados, não houve prejuízo algum, saio mais fortalecido com essas mudanças”.

Monteiro garante, ainda, que continua defendendo as mesmas propostas. “As minhas bandeiras continuam as mesmas, sou conservador nos costumes e liberal na economia. Sou contra legalização do aborto, as drogas e a ideologia de gênero. E sou favorável à redução da burocracia, ao incentivo à inovação e empreendedorismo. Minhas bandeiras continuam alinhadas com o governo federal”.

