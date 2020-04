Pré-candidato a prefeito de Guaçuí, Miguel Riva, se filia ao Avante para disputar as eleições 2020

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 153

Após analisar as propostas partidárias e ver o cenário político da cidade de Guaçuí, o vice-prefeito Miguel Riva decidiu se filiar ao Avante para disputar a Prefeitura este ano.

Riva disse que neste momento é preciso unir forças para melhorar e desenvolver Guaçuí. “Tivemos muitas conversas, estou confiante e vamos buscar o apoio da prefeita Vera Costa (PDT), do deputado estadual Luciano Machado (PV), da ex-deputada Fátima Couzi e de todos nossos amigos do Avante para somar a experiência política e fazer uma administração transparente, pois política é coisa séria. Sempre fui comprometido e fiel com esse grupo político e pretendo, com o apoio deles, seguir em frente e vencer as eleições”, disse.

Miguel Riva ressalta que fará política pensando no município e unirá forças com foco na Agricultura, Saúde, Educação, Segurança, Comércio e Turismo, que são bandeiras que vai defender em seu mandato.

