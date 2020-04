Populares ignoram alerta e lotam portas de bancos e lojas de chocolates em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 309

Ignorando completamente as orientações de saúde para ficar em casa e só sair em extrema necessidade, cachoeirenses lotam portas de bancos, agências bancárias e lojas de chocolates em Cachoeiro de Itapemirim.

Nem mesmo a confirmação de quatro casos confirmados do coronavírus na cidade e sete mortes pela doença no Estado, inibiu a população de se aglomerar e formar filar enormes no Centro do município.

Populares aguardam por horas para serem atendidos e, mesmo com todo alerta, sequer respeitam o limite de 1 metro de distância nas filas.

Segundo a prefeitura, os estabelecimentos que podem funcionar seguem as orientações do Decreto Estadual, mas a responsabilidade de respeitar e seguir as normas para evitar o contágio e transmissão da Covid-19 é de cada um.