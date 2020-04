População do bairro Gilson Carone, em Cachoeiro, reclama da falta de segurança

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 177

Advertisement

Advertisement

Mesmo em meio a pandemia, onde a orientação é ficar em casa, moradores das ruas Marcionília Alves e Agnelo Reis Desidério, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, não estão tendo sossego. Isso por conta movimentação do tráfico de drogas no bairro, que segundo eles, em alguns pontos, cerca de 12 pessoas se aglomeram para vender drogas.

Além disso, a população reclama que mesmo com as medidas de segurança para ficar em casa, diversas pessoas de outros locais acabam indo ao bairro comprar entorpecentes, o que também deixa os moradores preocupados com a possível circulação do vírus.

Porém, a principal queixa é a falta de policiamento na região. De acordo com um morador que não quer se identificar com medo de represálias, o local não recebe patrulhamento, e quando acionada, a PM não aparece.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Parece uma coisa, a gente liga, denuncia, chama, eles [traficantes] ficam por aqui, e quando a polícia aparece, já bem depois que a gente liga, somem todos. A polícia não acha os ‘caras’ quando chega no bairro. A sensação que a gente tem é que parece que eles [criminosos] são avisados antes da PM chegar”, desabafou.

Ainda segundo o morador, o desejo da população é que a polícia esteja presente no bairro frequentemente, para que o crime seja desfalcado. “A gente queria a polícia todo dia aqui, até esses traficantes serem presos e darem sossego pra população. É triste, eles soltos, e o trabalhador preso dentro de casa”.

Já em outro trecho da denúncia feita ao portal AQUINOTICIAS.COM, eles afirmam que há estabelecimentos que são ‘fachadas’ e na verdade, comercializam drogas. “Próximo a escadaria, tem um bar, que na verdade é uma boca de fumo. A PM nunca ‘bateu’ nesse local, mas a gente aqui já denunciou. Lá é dia e noite gente chegando para comprar droga. Ficamos com medo, estou implorando, a gente está sofrendo, eu e meus vizinhos queremos paz”.

Quando chega à noite, a situação piora, segundo os moradores. “Eles [traficantes] queimam as lâmpadas da rua, a gente chega do trabalho e tem que passar pela completamente escura. A gente confia na polícia, queremos ajuda”.

Advertisement

Ainda de acordo com a população, um grupo de moradores quer levar a denúncia ao Ministério Público, caso não haja policiamento na região nos próximos dias.

O que diz a PM

A redação procurou o 9º Batalhão da Polícia Militar que emitiu resposta por meio de uma nota, em que afirmou que com as novas informações, ira intensificar o patrulhamento no bairro. Veja.

O 9° Batalhão da Polícia Militar tem atuação rotineira no bairro Gilson Carone com recursos da 1a Companhia, da Força Tática, e da Subseção de Polícia Comunitária.

No mês de abril, o bairro foi inclusive contemplado com a Operação Repressão Qualificada, além de diversas ações da equipe K9 dotada do cão Messi.

Nos primeiros meses do ano de 2020, ações da Polícia Militar no bairro Gilson Carone já resultaram na prisão de 30 pessoas, e na apreensão de uma arma de fogo e 603 unidades de alucinógenos e entorpecentes ilícitos.

A população deve continuar colaborando com o policiamento comunitário e utilizando o disque-denúncia 181.

Com base nas informações levantadas, a Polícia Militar irá intensificar o patrulhamento no bairro, visando à tranquilidade da comunidade.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.