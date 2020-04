Pode chover a partir da tarde na região Sul; confira a previsão

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 139

Advertisement

Advertisement

Quarta-feira (15) com sol entre algumas nuvens em todo o Estado. Chuva rápido no inicio do dia na região Nordeste, com aberturas de nuvens nos demais períodos. Pancadas de chuva, a partir da tarde, na região Sul e no sul Serrano. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. As temperaturas ficam mais elevadas, segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens, e pancadas de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21°C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Região Serrana, sol entre muitas nuvens, e pancadas de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.