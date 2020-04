Podcast: Padre José Carlos fala sobre como a fé e solidariedade são importantes armas em momentos difíceis

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 99

Advertisement

Advertisement

Num momento em que o mundo se une contra o inimigo invisível, o melhor de cada um vem à tona. Se a guerra contra o coronavírus é inevitável, a fé, a superação e a solidariedade são nossos escudos emocionais para superar os obstáculos.

No nosso podcast de hoje, o diretor do Grupo Folha do Caparaó e do jornal Aqui Notícias, Elias Carvalho, conversa com o Padre José Carlos, pároco da Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim. Com uma mensagem de otimismo, o padre José Carlos nos oferece palavras de conforto para superarmos este momento tão difícil.

Ouça o podcast

Advertisement

Continua depois da publicidade