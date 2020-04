Pessoas em situação de rua em Cachoeiro recebem kits de higienização e máscaras

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro estão distribuindo a pessoas em situação de rua produtos de higienização e máscara de tecido, para proteção contra o novo coronavírus (covid-19).

A ação, que teve início nesta terça-feira (28), é realizada por meio do Serviço de Atendimento ao Migrante e à Pessoa em Situação de Rua (Pop Rua). Cada pessoa recebe um kit contendo água, sabão líquido e a máscara, que é produzida pela Casa da Costura, da Semdes.

Na abordagem, as equipes também repassam orientações sobre as formas de prevenir a covid-19 e sobre o auxílio emergencial concedido pelo governo federal.

Também são reforçadas as informações sobre serviços disponíveis no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) – “Espaço Vida”, no bairro Independência. Os usuários do equipamento público também estão recebendo o kit.

“Estamos atuando, dentro das nossas possibilidades, para garantir a esse público tão vulnerável acesso a meios de prevenção contra a doença”, ressalta a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Maria Aparecida Stulzer.

Centro Pop

Na segunda-feira (27), o Centro Pop retomou o seu horário normal de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 20h.

No local, a Semdes também adotou medidas preventivas relacionadas à transmissão do coronavírus. As atividades em grupo e oficina de artesanato continuam temporariamente suspensas.

Serviços de higienização e alimentação, no entanto, são oferecidos normalmente e, para evitar aglomeração, os alimentos estão sendo distribuídos em kits (café da manhã e lanche da tarde) e marmitex (almoço).