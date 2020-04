Pesquisa aponta ES em penúltimo lugar na lista de transparência sobre coronavírus

Por Redação - Redação 124

A Organização Não Governamental (Ong) Open Knowledge Brasil (OKBR) está apontando o Espírito Santo em penúltimo lugar no ranking dos estados brasileiros no que se refere à transparência dos dados das políticas contra o novo coronavírus.

Dos 26 estados brasileiros, apenas o Pará está atrás do Espírito Santo.

De acordo com os estudos da OKBR, 78% dos governos avaliados não forneceram informações suficientes que propiciem a verificação das estratégias adotadas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Brasil.

As observações da OKBR partem dos boletins epidemiológicos e outros dados disponibilizados pelas administrações estaduais na rede mundial de computadores. Como exemplo, apenas o Amazonas postou detalhes do número de testes da covid-19 realizados naquele estado.

Outros dez estados publicaram a quantidade de internações por Síndrome Aguda Respiratória Grave (SARG), o que é importante referência para calcular a subnotificação do novo coronavírus.

Para a OKBR, os estados continuam não detalhando os casos suspeitos.

No ranking dos estados, Pernambuco aparece em primeiro lugar em transparência dessas informações.

Veja o ranking completo dos estados:

1-Pernambuco

2- Maranhão

3- São Paulo

4- Rio de Janeiro

5- Ceará e Rio Grande do Norte

6- Rio Grande do Sul

7- Tocantins e Minas Gerais

8- Mato Grosso do Sul

9- Amazonas, Paraíba e Roraima

10- Rondõnia

11- Bahia

12- Alagoas

13- Piauí

14- Distrito Federal

15- Paraná

16- Goiás

17- Santa Catarina

18- Acre

19- Sergipe

20- Amapá e Espírito Santo

21- Pará

Com informações, Tribuna do Cricaré