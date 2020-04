Pentágono divulga vídeos de OVNIS filmados pela Marinha; ex-senador dos EUA diz que é uma pequena parte do material disponível

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 157

O ano de 2020 está prometendo. Uma história, divulgada nesta segunda-feira (27), torna os dias bem atípicos: o Pentágono (sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos) retirou o sigilo de três vídeos de objetos voadores não identificados.

As imagens foram feitas nos anos de 2004 e 2015 e foram gravadas por câmeras de infravermelho de caças americanos. Elas mostram os soldados da marinha dos EUA interagindo com objetos voadores que se movem rapidamente pelo espaço.

Vídeo de 2004

Vídeos de 2015

"Look at that thing!" Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/YTuvaPHykM pic.twitter.com/YaKImrnl5M — ABC News (@ABC) April 27, 2020

Os vídeos não são novos. Eles já foram divulgados, sem autorização do governo, pelo jornal The New York Times e também pela To the Stars Academy of Arts and Science, um grupo privado de mídia e pesquisa científica.

No entanto, a história ganha peso com o aval do Pentágono que garante que os fenômenos aéreos registrados são classificados como não identificados.

O piloto aposentado da Marinha David Fravor, viu um desses objetos em 2004. À CNN americana ele disse, em 2017, que o deslocamento era irregular. “Quando me aproximei dele, ele acelerou rapidamente para o sul e desapareceu em menos de dois segundos”, relatou, acrescentando que era “como uma bola de pingue-pongue quicando em uma parede”.

O Departamento da Defesa explicou que decidiu divulgar o material “para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas, ou sobre saber se havia ou não”. Acrescentou ainda que “o fenômeno aéreo observado nos vídeos ainda é classificado como ‘não identificado’”.

A ponta do iceberg?

Em sua página no Twitter, o ex-senador norte-americano, Harry Reid, escreveu: “Estou feliz que o Pentágono esteja finalmente divulgando essas imagens, mas isso apenas arranha a superfície da pesquisa e dos materiais disponíveis. Os EUA precisam examinar seriamente e cientificamente isso e todas as possíveis implicações de segurança nacional. O povo americano merece ser informado”.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u — Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020

Em 2007, Reid conseguiu um financiamento de US$ 22 milhões com o Pentágono para o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, montado para investigar OVNIs. O programa terminou em 2012.

O fato de o objeto ser classificado como “não identificado” não significa que ele tenha origem extraterrestre, mas que não é possível saber o que, de fato, é o objeto.

