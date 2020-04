PC soluciona latrocínio em Cachoeiro, mas juiz não acata pedido de prisão dos criminosos

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 447

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), de Cachoeiro de Itapemirim, informou nesta sexta-feira (24), que elucidou um crime que chocou a população do município ocorrido no final do mês de janeiro. Porém, mesmo tendo confessado o latrocínio do trabalhador Benedito Ferreira, os criminosos não foram presos.

De acordo com o chefe de investigação da Deic, o policial civil João Batista, o juiz da 3ª Vara não acatou o pedido de mandado de prisão dos criminosos possuem ficha criminal por vários delitos.

Segundo a Polícia Civil, o juiz utilizou de várias prerrogativas para indeferir o pedido de mandado de prisão. Apenas o pedido de busca e apreensão foi autorizado e realizado no último dia 16, mas quase três meses após o crime, nada foi apreendido.

Relembre o caso

Benedito Ferreira, de 56 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto em janeiro, na estrada que liga os distritos de Itaoca Pedra e Gironda, na zona rural de Cachoeiro.

Ele era dono de uma revendedora de água e gás no bairro Aeroporto e também percorria localidades do interior para revender. No dia do crime ele passava pelo distrito de Itaoca quando foi abordado por dois criminosos em uma moto. Com ele estava um ajudante, que viu toda a ação. “Meu pai disse que os assaltantes estavam muito nervosos. Quando meu tio foi descer do caminhão para entregar o dinheiro um deles já foi atirando. Foram vários disparo e dois atingiram ele. Um dos bandidos até falou com o outro que não era pra atirar porque eles eram trabalhadores. Eles estavam bem nervosos e fugiram sem levar nada”, conta Letícia Cassiano de Oliveira, filha do ajudante e sobrinha de Benedito que entrou em contato com a redação do Aqui Notícias 20 dias após o crime para reclamar que até aquele momento ninguém havia sido preso.

A família e amigos da vítima chegaram a organizar um protesto pedindo celeridade na resolução do crime, no dia 12 de fevereiro. Cerca de 60 pessoas saíram do bairro Aeroporto, onde fica a distribuidora de gás e água da vítima, e percorreram os bairros Ruy Pinto Bandeira, Centro, Rodoviária e BNH.

“Meu tio era um homem trabalhador e nunca fez mal a ninguém. Ele foi covardemente assassinado quando ia entregar o dinheiro para os bandidos. Meu pai estava junto e viu que ele não reagiu. Os criminosos mataram ele covardemente e ninguém foi preso. Queremos uma resposta da Justiça sobre o caso”, ressaltou Letícia à época.

Benedito deixou esposa e uma filha que estão dando continuidade aos negócios.

Crimes em sequência

Os investigadores da Deic contaram que no dia em que Benedito foi morto, minutos antes a dupla de criminosos formada por um jovem de 27 anos e um adolescente de 16, ambos com diversas passagens pelo sistema prisional, havia cometido outro crime. Era por volta das 14h25 horas do dia 23 de janeiro quando os suspeitos, ambos portando armas de fogo, chegaram em um supermercado localizado no distrito de Gironda e anunciaram o assalto.

Eles roubaram do dono do estabelecimento um aparelho de celular, um par de alianças de ouro que foi bruscamente retirado dos seus dedos e a quantia aproximada de R$ 60.

Logo após, fugiram em uma motocicleta em sentido ao distrito de Itaoca Pedra. Minutos depois emparelharam Benedito que estava em uma Fiat Strada carregada com gás e água mineral. No carona estava o seu ajudante.

O carona apontou a arma e atirou duas vezes na direção de Benedito antes que ele entregasse qualquer pertence. Benedito foi atingido por um disparo no pescoço. O outro acertou a porta do veículo.

Sem levar nada das vítimas, os dois criminosos fugiram em alta velocidade.

Benedito foi socorrido para um Posto de Saúde de Itaoca Pedra e, devido a gravidade dos ferimentos, transferido para uma Unidade de Pronto Atendimento de Cachoeiro onde já chegou sem vida.

A morte banal de Benedito causou comoção na cidade, onde era muito conhecido e querido.

Durante as investigações, após várias diligências nos dois distritos ouvindo testemunhas, os policiais conseguiram identificar os dois autores do crime. Sendo eles moradores de Itaoca Pedra.

Segundo o delegado titular da Deic, José Augusto Militão, ficou constatado que os autores do roubo ao supermercado em Alto Gironda, praticaram o latrocínio contra Benedito. “Ao serem interrogados na delegacia, os dois confessaram com riqueza de detalhes a autoria dos dois crimes. Os dois têm passagens pela policia por crimes de furtos, roubos, posse ilegal de arma de fogo”, afirmou Militão.

Apesar de terem confessado e câmeras de segurança terem flagrado a ação, de acordo com a Policia Civil, os jovens estão soltos porque não foi acatado o pedido de prisão pela Justiça.

A motocicleta usada no crime foi apreendida no dia 10 de março em poder de uma terceira pessoa que não tem nenhum ligação com os crimes, mas responderá por receptação por se tratar de objeto de furto ocorrido em Mimoso do Sul no dia 29 de setembro de 2019.

Ainda segundo o delegado, os procedimentos de Atos Infracionais perpetrados pelo menor devem ser julgados pela Justiça da Vara da Infância e Juventude e, quanto ao outro acusado, na Justiça Comum. “Os dois procedimentos foram encaminhados a Varas Criminais responsáveis e a prisão e apreensão deles ficará a cargo da Justiça já que estão fora do flagrante”, explicou.

