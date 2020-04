Para atrair turistas, hotéis sorteiam diárias para o segundo semestre nas montanhas capixabas

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 142

O setor de turismo é um dos mais prejudicados em todo o mundo devido ao coronavírus (Covid-19). Na região de montanhas do Espírito Santo não é diferente. Com os hotéis, pousadas, restaurantes e sítios de agroturismo com atividades suspensas, o setor já faz planos para o segundo semestre desse ano, quando a previsão é de que a pandemia já terá passado no mundo.

Opções é o que não faltam para quem quiser planejar um passeio na região de montanhas no segundo semestre. E, para te ajudar a planejar seu passeio, o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e a Associação Turística de Pedra Azul (ATPA) lançaram uma campanha nas redes sociais incentivando a publicação de fotos da região.

Quem participar da campanha irá concorrer a diárias em três dos principais hotéis da região: Aroso Paço Hotel, Bristol Vista Azul e Hotel Fazenda China Park. Será sorteada uma diária em cada hotel, com direito a acompanhante e café da manhã, com reservas a partir de junho deste ano.

A campanha #descubramontanhascapixabas está rolando no Instagram, nos perfis: @montanhascapixabasoficial e @pedraazulesoficial. As regras completas estão abaixo. Vale postar fotos em um dos seguintes municípios: Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

De acordo com representantes do Convention das montanhas, que é a instância de governança responsável pelo desenvolvimento do turismo de nove municípios da região, o turismo gera milhares de empregos diretos e indiretos e é um dos principais setores econômicos de diversos municípios.

“Ajude ao setor de turismo se manter em evidência. Planeje um passeio no segundo semestre e conheça um lugar diferente daqueles que você já conhece nas montanhas. Temos atrativos para todos os gostos e cada viagem é uma experiência única”, reforçou o diretor-presidente do Convention, Valdeir Nunes.

Regras da campanha

01 – Siga @montanhascapixabasoficial e o @pedraazulesoficial no Instagram;

02 – Poste no seu Instagram pessoal uma foto em que você apareça, em um passeio nas montanhas;

03 – Marque os perfis: @montanhascapixabasoficial; @pedraazulesoficial; @chininhadopark; @hotelaroso; @bristolvistaazulresort;

04 – Use a hashtag: #descubramontanhascapixabas;

05 – Pode postar quantas fotos quiser. Cada foto irá concorrer com um número no sorteio;

06 – Vale postar fotos suas em um ponto turístico, em um hotel, pousada, restaurante ou loja de agroturismo, por exemplo;

07 – As fotos podem ser em um dos seguintes municípios: Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante;

08 – O sorteio será no dia 20 de abril;

09 – As postagens serão republicadas no perfil @montanhascapixabasoficial, e arquivadas um destaque chamado “Sorteio”;

10 – Cada postagem receberá um número, de acordo com a ordem da repostagem. O sorteio será feito com o número correspondente à postagem;

11 – As diárias serão sorteadas na seguinte ordem: Aroso Paço Hotel, Bristol Vista Azul e Hotel Fazenda China Park;

12 – Os vencedores serão comunicados por meio de sua rede social.