Pacientes com sintomas gripais são monitorados via teleatendimento em Cachoeiro

Depois de atendidos em unidades de saúde de Cachoeiro, pacientes com sintomas gripais continuam sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde, por teleatendimento.

O objetivo é monitorar a evolução do quadro clínico dos pacientes, enquanto cumprem o isolamento domiciliar de 14 dias preconizado para quem tem sintomas leves e moderados, como medida preventiva, em função da pandemia de covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus.

O trabalho é feito por uma equipe multidisciplinar, coordenada pela Vigilância Epidemiológica do município, a partir de ligações telefônicas periódicas.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho, essa ação possibilita a ampliação da assistência ao paciente com síndrome gripal, o que é estratégico diante do avanço da covid-19 no município.

“Desse modo, conseguimos avaliar, periodicamente, se o paciente tem melhorado ou se os sintomas indicam a necessidade de voltar a buscar atendimento nos serviços de saúde. Além disso, nos permite reforçar as recomendações e cuidados sanitários que precisam ser adotados não apenas pelo paciente, mas por toda a família”, explica a secretária, acrescentando que também é oferecida assistência psicológica aos monitorados, caso seja identificada a necessidade.

Protocolo de atendimento

Em Cachoeiro, o protocolo de atendimento a casos suspeitos de covid-19 é o preconizado pelo Ministério da Saúde.

Todas as síndromes gripais têm a mesma indicação para atendimento. Quem apresenta sintomas leves, como coriza e dor de garganta, não deve procurar os serviços de saúde, mas precisa iniciar, imediatamente, o isolamento em domicílio, por 14 dias.

Casos que apresentem febre e tosse seca, com ou sem falta de ar, devem ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, para consulta e orientações.

Já para as pessoas que apresentem sintomas como falta de ar intensa, febre alta, tosse persistente ou agravamento de seu quadro clínico, a orientação é buscar assistência no Pronto Atendimento do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas.