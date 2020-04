Pacientes bariátricos têm atendimento nutricional virtual do Hospital Evangélico de Cachoeiro

Por Redação - Redação 18

Uma das principais medidas no combate a Covid-19 é o isolamento social. Ou seja, as pessoas devem ficar afastadas umas das outras, sem aglomerações para a não propagação do vírus uma vez que este é transmitido pelo ar.

Diante disso, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) tomou medidas que visam não colocar em risco a saúde dos clientes e por isso, interrompeu, temporariamente, alguns atendimentos nos ambulatórios.

O Heci reforça, no entanto, como já falado, que alguns pacientes oncológicos são aconselhados a não interromperem seus tratamentos. Tomando este exemplo, pacientes da obesidade também estão tendo seu acompanhamento nutricional continuado, porém de uma forma nova e não presencial. Nesta semana, a nutricionista do setor Jamilla Moulin está realizando as consultas normalmente, porém à distância, através de vídeochamada. “Dessa forma, podemos conversar sobre a dieta, sanar dúvidas, fazer os ajustes necessários e dar continuidade ao processo de acompanhamento necessário. Temos tido um grande sucesso, ”avalia.

“Neste momento, é uma atitude muito importante e imprescindível para o acompanhamento de nossos pacientes já operados. Há a troca de dieta com 30 e 60 dias após o procedimento cirúrgico. Então é fundamental que eles estejam em contato conosco”, disse o coordenador e cirurgião bariátrico André Mattar.

Segundo Jamilla, o Conselho Regional de Nutrição autorizou a medida até o final do mês de maio. Os agendamentos são feitos através do setor responsável e na hora marcada, ela realiza uma chamada de vídeo