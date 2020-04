Ouvidoria de Cachoeiro orienta sobre isolamento a pacientes com sintomas gripais

Por Redação - Redação 10

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim está reforçando orientações do Ministério da Saúde sobre a forma correta de isolamento domiciliar dos casos de Covid-19. As medidas valem tanto para quem apenas apresenta sintomas de gripe, quanto para pessoas com infecção confirmada.

Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias. Se tiver febre e tosse associados e queda de estado geral, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Já em casos de falta de ar, a procura deverá ser pelo Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, que tem atendimento 24h. Entretanto, mesmo quando houver necessidade de se dirigir ao pronto atendimento, é importante entrar em contato com a unidade de saúde antes do deslocamento.

Pessoas com diagnóstico confirmado de coronavírus precisam proteger suas famílias, mantendo-se, ao máximo, em cômodo separado e com distância mínima de 1 metro para os demais moradores. No quarto usado para o isolamento, é preciso manter as janelas abertas para circulação do ar, mas com a porta fechada, limpando a maçaneta, frequentemente, com álcool 70% ou água sanitária. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado.

O lixo produzido pelo paciente contaminado precisa ser separado e descartado. Toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos, sofás, cadeiras e outros objetos usados pelo paciente não podem ser compartilhados. Os móveis da casa precisam ser limpos, frequentemente, com água sanitária ou álcool 70%.

A pessoa contaminada precisa utilizar máscara o tempo todo – se for preciso cozinhar, deverá usar máscara de proteção, cobrindo boca e nariz. Depois de usar o banheiro, é necessário lavar as mãos com água e sabão e limpar vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.

Se alguém da casa tiver diagnóstico positivo, os demais moradores também precisam ficar em isolamento por 14 dias. Caso outro familiar da casa também comece a apresentar sintomas leves, deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, deve procurar orientação médica.

“Estamos fazendo o monitoramento constante dos pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado de Covid-19, mas é preciso que cada um faça a sua parte, adotando as medidas corretas para evitar a propagação”, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Atendimento

A Ouvidoria Geral de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizou uma ferramenta on-line que facilita o atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19. Trata-se de um formulário de autoavaliação, que pode ser acessado pelo aplicativo de celular TodosJuntos ou pelas páginas da Ouvidoria Geral (www.cachoeiro.es.gov.br/ ouvidoriageral) e Ouvidoria Geral do SUS no portal da prefeitura.

As respostas são registradas, automaticamente, na base de dados da Ouvidoria, que encaminha, diariamente, as manifestações relacionadas ao novo coronavírus à equipe de apoio da rede municipal de saúde, responsável por dar retorno à manifestação.

A Ouvidoria Geral também pode ser contatada pelo pelo e-mail [email protected] e, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelos telefones 156 e (28) 98814-3357 (ligação e WhatsApp) – o número de celular, para ligações, é exclusivo para solicitação de cesta básica e outros serviços da Assistência Social.

Para manifestações mais diretamente relacionadas à saúde, é indicado que a população procure atendimento diretamente com a Ouvidoria Geral do SUS, por meio da página no portal da Prefeitura de Cachoeiro e dos números de telefone 0800 081 1696 (ligações locais) e (28) 3521-1696 (demais localidades).