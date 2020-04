Ouvidoria de Cachoeiro lança aplicativo "TodosJuntos” neste sábado

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 26

A Ouvidoria Geral de Cachoeiro de Itapemirim lançará, neste sábado (4), o aplicativo de celular “TodosJuntos”. A disponibilização da nova plataforma, que já estava prevista para acontecer neste ano, foi adiantada devido ao surgimento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Por meio do aplicativo, a população poderá realizar todos os tipos de manifestação já presentes no Portal do Cidadão, havendo o acréscimo de algumas funcionalidades. Dentre elas, está um questionário com informações sobre o novo coronavírus, que contribuem para orientar os cidadãos sobre os procedimentos de saúde a serem adotados.

Para utilizar o aplicativo, basta baixá-lo, gratuitamente, pela loja virtual de qualquer celular, e realizar o cadastro.

“Como o próprio nome do aplicativo já diz, a ideia é a de incentivar a colaboração. Mais do que nunca, é preciso que a população esteja em sintonia com o poder público. A criação de mais um canal de comunicação com a Ouvidoria contribui muito para essa aproximação”, afirma a ouvidora geral de Cachoeiro, Thaynná Silveira.

“O nosso objetivo é investir, cada vez mais, em inovação e tecnologia para facilitar o contato da população com o poder público municipal. Na atual situação em que nos encontramos, que requer apoio redobrado no atendimento e uma preocupação ainda maior com a propagação de informações úteis, disponibilizar mais uma plataforma oficial de comunicação contribui imensamente”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Outras formas de contato com a Ouvidoria

Além do aplicativo, a Ouvidoria Geral pode ser contatada pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral; pelo e-mail [email protected]; e, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelos telefones 156 e (28) 98814-3357 (ligação e WhatsApp).

Para manifestações mais diretamente relacionadas à saúde, é indicado que a população procure atendimento, diretamente, com a Ouvidoria Geral do SUS, que também possui página no portal da Prefeitura de Cachoeiro e dois números de telefone: 0800 081 1696 (ligações locais) e (28) 3521-1696 (demais localidades).