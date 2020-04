Outro suspeito de assassinar adolescente em Guaçuí é preso durante operação policial

Por Redação - Redação 26

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí cumpriu, na tarde desta segunda-feira (13), o mandado de prisão temporária do segundo suspeito de assassinar um adolescente de 16 anos, no último dia 29, no bairro Roberto Mendes. O homem de 25 anos foi preso na localidade de Campos Elísios, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim.

A vítima foi morta a tiros e, de acordo com a titular da DP de Guaçuí, delegada Rosane Cysneiros, possivelmente, por causa da guerra entre bairros rivais pelo controle do tráfico de drogas na região. “Ele é apontado como um dos suspeitos mais perigosos da Lagoa e está no centro da rixa com o bairro Roberto Mendes”, contou.

O detido é natural de Cachoeiro de Itapemirim e estava morando na Lagoa, no bairro São Miguel. “Ele possui passagens pela polícia por porte de arma de fogo. Já a vítima possuía uma por tráfico de drogas”, informou Rosane Cysneiros.

Após ser ouvido, o detido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

A ação contou com apoio dos policiais da Delegacia de Jerônimo Monteiro e de policiais militares que atuam no município de Alegre.

Outro suspeito

O mandado de prisão temporária do outro envolvido no crime, um jovem de 18 anos, foi cumprido no último dia 03, na região conhecida como Lagoa, no bairro São Miguel, no município. “Ele tinha duas passagens pela polícia por tráfico de drogas. Durante o depoimento, ele preferiu ficar calado e se manifestar somente na Justiça”, informou a responsável pela DP de Guaçuí, delegada Rosane Cysneiros.

