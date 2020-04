Organização divulga como será a Festa da Penha 2020; veja o vídeo

Por Redação - Redação 124

No ano em que completa 450 anos, o maior evento religioso do Espírito Santo precisou se reinventar. Diante da pandemia do Coronavírus e das recomendações de saúde para que todos se mantenham em casa, a Festa da Penha chegará aos fiéis de forma virtual e interativa. Missas, orações, notícias e atrações culturais serão disponibilizadas para a população por meio de canais na internet, TV e rádios durante os nove dias de evento.

A programação será divulgada nos próximos dias, ainda nesta semana e foi toda pensada de forma interativa, digital e com interação visando atender o desejo dos devotos em homenagear a Mãe das Alegrias. Apesar de estar fechando os últimos detalhes, a Comissão Organizadora da Festa da Penha 2020 adianta algumas atrações.

“Nossa ideia é oferecer o dia inteiro de programação, pedir para que o povo capixaba deixe Nossa Senhora, com suas bênçãos, chegar às suas casas através de nossas redes sociais e toda a imprensa. Freis e padres irão interagir com os fiéis, que poderão pedir orações, falar suas intenções e agradecimentos”, antecipa o Frei Paulo Pereira, Guardião do Convento.

É importante que fique claro que as romarias não irão acontecer. Não serão na modalidade que estamos acostumados, com aglomeração de fiéis e sim virtual.

Também nas redes será transmitido diariamente um programa ao vivo, o “Salve, Mãe das Alegrias”, com entrevistas, orações, cânticos e resgate da memória de edições anteriores da festa. Mais uma vez, explica o Frei, os fiéis terão a oportunidade de interagir, fazer perguntas, mandar vídeos e fotos.

Serão duas Missas diárias. A primeira, à tarde, será veiculada nas redes sociais do Convento, nas rádios e demais veículos de comunicação. Já a segunda Missa, à noite, será realizada após o Oitavário e transmitida ao vivo no G1 Espírito Santo, site de notícias da Rede Gazeta, empresa parceira da edição 2020 da Festa da Penha. Além de garantir a transmissão no seu site, informações em A Gazeta, links na TV e nas rádios da Rede Gazeta, a empresa também prepara uma campanha para convidar os fiéis para participarem e algumas surpresas com atrações culturais todos os dias logo depois da missa.

