Onda de violência: vereadores cobram ao Governo do Estado mais segurança para Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 254

A onda de violência na cidade de Guaçuí foi um tema bastante discutido pelos vereadores na Câmara Municipal, durante sessão extraordinária desta segunda-feira (6). Em menos de 20 dias foram registrados dois homicídios e uma tentativa.

Em ofício que assinado pelos vereadores durante a sessão e que será encaminhado ao recém-empossado secretário de estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ofranti Ramalho, os parlamentares pedem que a secretaria empreenda esforços no sentido de que sejam tomadas providências “sobre a falta de segurança que assola o município”.

“A situação é de extrema urgência tendo em vista que têm acontecido episódios de violência com tiroteios durante o dia e a noite”, diz trecho do ofício.

No documento, são citados as três últimas ocorrências de crime contra a vida. No dia 19 do mês passado, um homem de 43 anos morreu após ser baleado no Centro, próximo ao CRAS. Dez dias depois, um adolescente, de 16 anos, foi baleado e devido à gravidade do ferimento teve que passar por cirurgia. Já no dia 5 deste mês, um homem, de 49 anos, morreu com um tiro na cabeça, na localidade da Lagoa, no bairro São Miguel.

“Importante salientar que essas são algumas das situações que vêm acontecendo em nossa cidade, dentre tantas outras. Nossa população está assustada e precisando de ações efetivas para melhorar a segurança de Guaçuí. Considerando que a segurança pública é dever do Estado, aguardamos que seja feito um conjunto de medidas que resultem em resultados eficientes contra a criminalidade”, cobram os vereadores.

A reportagem fez contato com a Sesp, mas até o fechamento desta matéria não houve um posicionamento oficial sobre a solicitação dos vereadores.

