Número de mortes por pneumonia e insuficiência respiratória tem queda no Espírito Santo

O Espírito Santo registrou, entre 1º de março e 16 de abril, 564 mortes por pneumonia e 291 por insuficiência respiratória. Os números são menores do que os registrados, no mesmo período, em 2019, quando 639 capixabas perderam a vida por pneumonia e outros 311, por insuficiência respiratória. Na prática, os números apontam uma queda de mortes de capixabas por doenças relacionadas aos pulmões.

Os números são encontrados no Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil). Na página consta ainda que as estatísticas apontam as principais enfermidades relacionadas aos óbitos por coronavírus e fazem uma comparação do cenário atual com o ano anterior, ou seja, 2019.

Nestes mesmos 47 dias, os óbitos com suspeita ou confirmação de Covid-19 chegaram a 22 pessoas no Estado, segundo os registros. No caso do novo coronavírus, as mortes ocorreram nas faixas etárias entre 20 e 89 anos, sendo o maior número delas em mulheres entre 60 e 69 anos (3 óbitos) e homens entre 80 e 89 anos (3).

