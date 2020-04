Número de infectados por coronavírus sobe para 4 em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 149

Em publicação no Twitter e demais redes sociais, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, afirmou que o município registrou mais um caso de coronavírus nesta quinta-feira (9), subindo para 4, o número de infectados.

O primeiro caso confirmado de coronavírus em Cachoeiro foi registrado no dia 20 março. Ainda segundo Coelho, o novo registro da doença deve ser divulgado oficialmente pela Secretaria de Saúde do Estado no próximo boletim, publicado no fim da tarde.

