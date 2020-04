Por Redação - Redação 48

Advertisement

Advertisement

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em conjunto com a Secretaria da Saúde (Sesa), Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e vários parceiros, criou uma nova cartilha com mais informações técnicas e medidas importantes para evitar a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19) em feiras livres do Espírito Santo…leia mais em Safra ES

Advertisement