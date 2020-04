"Não estamos conseguindo comprar respiradores", alerta Casagrande

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 247

Em entrevista na noite desta terça-feira (14), para atualizar sobre as novas medidas do combate ao coronavírus no Espírito Santo e como serão as aulas online da rede estadual, o governador Renato Casagrande salientou que o Estado tem enfrentado muita dificuldade para comprar respiradores. O equipamento é essencial para pacientes com a doença internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

“Nosso problema por enquanto está preso a respiradores. Não estamos conseguindo comprar respiradores. Todas as tentativas que fizemos nos últimos dias frustraram. Diversos fornecedores da China, da Rússia, da Europa… Não conseguimos consolidar a compra”, ressaltou.

Casagrande disse que hoje conversou com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pediu ajuda com o problema.

“Ele me disse o seguinte: ‘Governador, temos quatro empresas no Brasil que tinham condições de produzir 800 respiradores até agosto. Eu formulei um pedido ao Ministério da Saúde de 300 respiradores. Ele me disse que também não conseguiu comprar da Ásia”, destacou.

O governador criticou o fato do Brasil não ter indústrias que fabriquem os equipamentos e a dependência que está tendo de outros países nessa situação.

Sobre a estrutura de leitos nos hospitais para abrigar pacientes, Casagrande afirmou que o estado está com “certa folga”. “Hoje temos 160 leitos preparados, 50% ocupados. Todo dia é assim. A cada dia temos crescido o número de leitos. A ideia é chegar até o final do mês com mais de 200 leitos preparados e, até julho, com 445 leitos preparados. Eu vejo pouco problema na estrutura física e na preparação do leito”,

Por causa da situação, o governador reforçou a importância da população continuar com o isolamento social para evitar a disseminação da doença e, consequentemente, a internação por agravamento, já que, mesmo com leitos suficientes, o Estado não tem respiradores para todos.

“Quero repetir que estamos com todo esse cuidado do isolamento social porque não temos respiradores para todo mundo. Essa é a realidade desse momento. Temos leitos, mas não temos respiradores. Essa é uma limitação porque o mundo todo está consumindo respiradores, mas não estamos conseguindo comprar”, reforçou Casagrande.