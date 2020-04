Músico de Jerônimo Monteiro lança clipe reflexivo de como será a vida após a pandemia do Covid-19

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 99

O cantor e compositor de Jerônimo Monteiro, Douglas Lopes, lança nesta sexta-feira, 1º de maio, um clipe reflexivo de como será a vida das pessoas após a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O single “(Novo) Normal” será lançado no canal oficial do artista no Youtube (/douglaslopesoficial).

