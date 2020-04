Mulher morre após batida na Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1070

Uma mulher morreu após um grave acidente na Rodovia Pedro Cola, que liga Venda Nova do Imigrante a Castelo. A colisão aconteceu por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira (20), após a vítima perder o controle do veículo e bater contra uma plantação de eucaliptos, próximo à comunidade de Santo Antônio do Oriente. O carro, um Corolla com placas de Castelo, seguia no sentido Venda Nova.

O veículo ficou destruído, mas o trânsito não precisou ser interrompido. Corpo de Bombeiros e Samu 192 foram acionados para atender à ocorrência, mas a vítimas não resistiu e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

