MPF recomenda ao governo do ES que não flexibilize medidas de isolamento

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) enviou recomendação ao governador Renato Casagrande e ao secretário de estado da Saúde Nésio Fernandes, para que não flexibilizem as medidas de distanciamento social já adotadas, pelo menos até que haja a demonstração de estabilização ou diminuição da curva de contaminação da Covid-19, em índice compatível com a estrutura do sistema de saúde disponível, com base em dados comprovados.

O MPF deu prazo de até as 15 horas deste sábado (2 de maio) para que o Estado informe se vai acatar a recomendação.

A recomendação nº 07/2020/PR-ES/Gab-EOO foi enviada nesta quinta-feira (30) e é assinada pelos procuradores da República Elisandra de Oliveira Olímpio, Alexandre Senra, Edmar Gomes Machado, Paulo Augusto Guaresqui, Paulo Henrique Trazzi e Renata Maia da Silva Albani.

Leia a íntegra da recomendação.

