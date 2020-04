MPES notifica município de Vitória para evitar aglomerações durante vacinação contra a gripe

Por Redação - Redação 10

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, notificou a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória para que adotem todas as providências necessárias para que a segunda etapa da vacinação contra a gripe ocorra em locais amplos e ventilados, mantendo a distância entre as pessoas recomendada pelo Ministério da Saúde de 2 metros, ou, não sendo possível, de no mínimo 1,5 m, e com entrada monitorada. A medida tem como objetivo evitar aglomerações e resguardar a saúde do cidadão e dos profissionais de saúde em meio à pandemia da Covid-19.

O MPES requer também que sejam disponibilizados aos servidores da área da saúde escalados para o trabalho, em especial, quem irá aplicar a vacina, todos os equipamentos e materiais necessários, como máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril, óculos de proteção, objetivando prevenir e combater o Covid-19.

Orienta ainda que sejam obrigatoriamente cumpridos todos os decretos publicados pelo governo do Estado, em especial, o de evitar aglomeração dentro e fora dos locais de vacina. E que sejam divulgadas em todos os locais de vacinação as determinações (proibições, suspensões, regulamentações, dentre outros) expedidas pelo governador do Estado, e do município publicadas por meio de decretos.

A notificação recomendatória segue orientações do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19) do MPES.