Motociclista vai parar em cima de automóvel após colisão e sai andando em seguida, em Cachoeiro; assista o vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1359

Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que um motociclista colide na lateral de um automóvel, no início da noite deste sábado (4), em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta das 18h50, em um cruzamento na Avenida Aristides Campos.

Com o impacto, o piloto da moto é arremessado para cima do automóvel, que completa a travessia da rua antes de parar. Em seguida, o motociclista desce do teto do carro e atravessa a rua, andando normalmente.

Populares que estavam no local correram para socorrer o motociclista.

