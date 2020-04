Morre paciente com suspeita de Covid-19 em Venda Nova do Imigrante

Por Redação - Redação 864

Venda Nova do Imigrante registrou na tarde de sábado (25) uma morte de paciente com suspeita de Coronavírus (Covid-19). O caso ainda está sendo investigado e só será possível dizer se a morte foi causada pela vírus quando o resultado do exame laboratorial for concluído. A Prefeitura vai informar assim que a informação estiver disponível.

O paciente, morador de Venda Nova do Imigrante, era do sexo masculino, idoso e tinha doenças que agravavam seu estado de saúde (comorbidades). Ele deu entrada em estado grave no Hospital Padre Máximo na sexta-feira (24) e, por apresentar sintomas respiratórios, foi coletado material para exame a fim de verificar se ele tinha ou não a doença. O paciente, infelizmente, não resistiu.

Conforme determinam os protocolos de saúde, a família está em isolamento. O resultado do exame será informado assim que for disponibilizado pelo Laboratório Central (Lacen), onde as amostras são analisadas.

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante manifesta pesar pelo falecimento deste morador e pede à comunidade que busque se informar por meio dos canais oficiais e veículos de comunicação como jornais, rádios, sites de notícias e telejornais a fim de evitar a propagação de informações falsas ou desencontradas.

