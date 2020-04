Morre o ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica, Vasco Alves; governador lamenta a perda

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 341

/com informações Wikipédia

Morreu na manhã desta sábado (25), aos 78anos, o ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica, e ex-deputado federal, Vasco Alves. O político estava internado desde o último dia 17, por problemas de saúde, mas não teve a causa da morte divulgada até o momento.

O governador Renato Casagrande lamentou a perda em seu Twitter logo bem cedo, e se solidarizou com a família do político. “Acabo de receber a triste notícia do falecimento do amigo, Vasco Alves. Uma figura de destaque na política capixaba. Um líder carismático e uma popularidade diferenciada. Deixa uma contribuição valorosa ao ES e muitas e boas histórias. Aos amigos e familiares, minha solidariedade”, disse o governador.

Outros políticos capixabas, como o atual prefeito de Vila Velha, Max Filho, e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso, também lamentaram a morte de Vasco Alves em seus perfis.

Histórico

Vasco Alves foi casado com Marina Barcelos de Oliveira, com quem teve quatro filhos. Graduou-se em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no ano de 1966. Depois de um ano, especializou-se em direito comparado na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Em 1973, fez pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Foi nomeado procurador do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) no governo de Élcio Álvares (1975-1979).

Começou a vida política concorrendo pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), à prefeitura de Vila Velha. Ao ganhar as eleições, tomou posse em 1983. Em 1986, tornou-se deputado federal e foi membro titular da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, da Comissão da Ordem Social, e como suplente da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, da Comissão da Organização do Estado.

Em 1988, concorreu à prefeitura de Cariacica, município do Espirito Santo, pelo Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB). Vitorioso, assumiu o mandato em janeiro de 1989. Já em 1998, retornou para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e disputou o governo do Estado do Espírito Santo. Perdeu a votação para José Inácio Ferreira, candidato do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB).

Em 2004 voltou a candidatar-se a prefeito de Vila Velha, e perdeu para Max Mauro, candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ao tentar novamente em 2008, perdeu para Neucimar Fraga, do Partido da República (PR).

Foi também professor da Academia de Letras Humberto de Campos, do Instituto dos Advogados do Espírito Santo e da Fundação Pedroso Horta, como também, presidente da Associação de Prefeitos e Vereadores do Espírito Santo.

