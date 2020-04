Morador de Vila Velha que morreu de Covid-19 aos 40 anos demorou a procurar ajuda, diz Sesa

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1083

Advertisement

A segunda vítima fatal de coronavírus no Espírito Santo só procurou ajuda médica quando estava em estado grave, afirmou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quinta-feira (2).

O homem de 40 anos, morador de Vila Velha, estava internado em um hospital particular da Serra. Segundo a Sesa, ele apresentou os sintomas duas semanas após retornar de uma viagem à São Paulo e só procurou o serviço de saúde quando já estava grave. A morte do paciente estava sob investigação desde o final da tarde de quarta, confirmou a Secretaria.

Os dois óbitos do Estado foram confirmados hoje. O primeiro foi informado pela manhã. Em entrevista, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou a morte de um homem de 57 anos, morador do município da Serra. Ele era hipertenso, obeso e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no mesmo município, no dia 24 de março e morreu às 22h45 dessa quarta-feira (01).

Advertisement

Casos da Covid-19 no Estado

Continua depois da publicidade

-13 pacientes já estão curados

-97 estão em isolamento residencial

-29 estão internados

-20 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI)

Advertisement

-2 morreram