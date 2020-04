Morador de Cachoeiro diagnosticado com coronavírus está curado, afirma prefeito

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 314

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, fez uma postagem em sua página no Instagram com a boa notícia de que o paciente diagnosticado com a Covid-19, no município, está curado. Os números parciais do coronavírus são equivalentes até às 19h16 de terça-feira (31).⁣⁣⁣⁣⠀⁣⁣⁣⁣⁣

Coelho fez uma postagem com o último boletim divulgado pela Secretária Municipal de Saúde, que mostra que em Cachoeiro os casos suspeitos são 12, os notificados foram 24, confirmado 1 e recuperado 1. Em todo os Estado 13 pessoas estão curadas.

A confirmação da doença no município aconteceu no dia 20 de março. O paciente foi contaminado pelo vírus após fazer uma viagem internacional.

