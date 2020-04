Ministério Público do Trabalho doa equipamentos para prontos atendimentos de Cachoeiro

Por Redação - Redação 17

A Secretaria de Saúde de Cachoeiro recebeu, nesta quarta-feira (15), dois ventiladores pulmonares para uso em transporte de emergência e um monitor cardíaco. Doados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), os equipamentos resultam de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com uma empresa.

Além desses itens, quatro desfibriladores – usados para restabelecer o ritmo cardíaco, no caso de uma parada cardiorrespiratória – serão entregues nos próximos dias.

Todos os aparelhos serão destinados aos prontos atendimentos localizados nos bairros Marbrasa (UPA 24h) e Baiminas (Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes).

“São equipamentos muito importantes e vêm reforçar o aparato assistencial de urgência e emergência das nossas unidades de pronto atendimento, contribuindo com a nossa missão de salvar vidas. Somos muito gratos ao MPT, por ter atendido as nossas solicitações, com essa doação”, disse a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Ela ressalta, ainda, a importância dos respiradores mecânicos portáteis no contexto atual, de transmissão do novo coronavírus.

“Na nossa estratégia de assistência a casos suspeitos de covid-19, o pronto atendimento do Paulo Pereira Gomes é a referência para os pacientes com sintomas gripais que apresentam falta de ar. Os respiradores serão usados, por exemplo, no caso de um paciente que precise de suporte respiratório em uma eventual transferência para a Santa Casa de Cachoeiro, que é o hospital de referência para tratamento de casos da doença”, explica.

