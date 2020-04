"Meu pai só não bateu na minha mãe quando morreu", diz ex-sister capixaba

Por Redação - Redação 433

Advertisement

Advertisement

A ex-BBB Gizelly voltou para Vitória, sua terra natal, após a eliminação na terça-feira e falou sobre a polêmica com Babu e para quem está torcendo na reta final do reality show da Globo.

Em entrevista ao jornal capixaba A Gazeta, a advogada explicou a polêmica com Babu. Ela criticou por uma fala do ator, que chegou a afirmar que se tivesse 20 anos a menos bateria em Daniel, outro participante do programa. Nas redes sociais, a postura da advogada com relação a Babu foi muito criticada.

“Em relação ao Babu: quando uma pessoa vira e fala que queria bater em alguém, vira e fala que ia resolver com ‘duas porradas’… Para mim, é asustador! E atinge um ponto dentro de mim que só eu sei o que vivi. Só eu sei o que é, com 2, 3, 4 anos de idade, ver seu pai espancar sua mãe todo dia, viver acuada no ambiente da violência doméstica. O único dia que meu pai não bateu na minha mãe foi no dia em que ele morreu”, disse ela ao jornal.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Gizelly disse que não quer levar os desentendimentos vividos com os participantes na casa para a vida fora do reality. “Para mim, ficou claro que as questões com o Hadson, Felipe e Lucas ficaram lá dentro. Aqui, fora, a gente recebe tanto amor que eu não quero me desgastar com coisa pequeno de jogo. Nossa ideologia era totalmente diferente”, afirmou.

Ela ainda confessou que “faltou confiança” em si mesma para seguir no jogo. “Eu já sou uma pessoa que na vida pessoal tem pouca confiança. Confinada, é um mix de sentimento que te deixa muito insegura. E nunca passou pela minha cabeça que eu era uma pessoa querida”. Sobre para quem vai sua torcida na reta final do reality, ela diz que vai torcer “para todas as meninas da comunidade hippie”.

Fonte: UOL

Advertisement