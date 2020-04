Médica que atua em PSF de Rio Novo é diagnosticada com Covid-19; profissional mora em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 910

Uma médica que mora em Cachoeiro de Itapemirim e atende em uma Unidade de Saúde da Família na cidade vizinha de Rio Novo do Sul e, também, em Vitória, foi diagnosticada com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde de Rio Novo, Joseli Marquezini, que conversou com o AQUINOTICIAS.COM.

Segundo Marquezini, a médica teve resultado positivo para Covid-19 na tarde de quarta-feira (8). Ela fez o último atendimento em Rio Novo na semana passada, sexta-feira (3), no Posto de Saúde da localidade de Capim Angola. “Conversei com ela hoje, que disse estar bem, sem tosse e sem febre cumprindo quarentena em casa. Assim que manifestou sintoma, ela procurou um hospital particular de Cachoeiro onde foi realizado o teste. Não é possível saber onde ela foi contaminada porque ela também atende em Vitória”, explicou

De acordo com o secretário, a médica atendeu poucas pessoas no dia que atuou em Rio Novo, mas não soube precisar quantos, porque não tinha os dados em mãos no momento que conversava com a reportagem. As unidades do município cumprem determinação do Ministério da Saúde com a suspensão de consultas de rotina, atendendo apenas casos de urgência no local. “Ela estava paramentada com máscara, luvas, capote e todos equipamentos de proteção individual que estão determinado pelas normas”, explicou o secretário.

Ainda segundo Marquezine, após confirmação do caso, a unidade está temporariamente fechada porque todos os profissionais, agentes de saúde e pessoas que tiveram contato com a médica estão em quarentena em suas casas até o dia 13 de abril, próxima segunda. “Ninguém manifestou qualquer sintoma até o momento e todos estão sendo monitorados pela nossa equipe de vigilância epidemiológica. São dez dias de quarentena a serem cumpridos em total isolamento. Caso ninguém manifeste nenhum sintoma suspeito, as atividades serão retomadas”, explicou Joseli Marquezini.

Caso haja algum manifestação de sintoma, a equipe de vigilância fará a coleta para realização do teste em Vitória, no Laboratório Central do Estado (Lacen).

Orientação

Apesar de nenhuma comunicação oficial no site da prefeitura de Rio Novo até a postagem dessa matéria sobre o caso, até como forma de reforçar para a população importância do isolamento social e as medidas de higiene já que o Estado tem casos de contaminação comunitária (não sabe a origem do vírus), o secretário Joseli Marquezini disse que diversas medidas estão sendo realizadas.

Decretos que regulam quais comércios podem e como devem funcionar, atendimento nas repartições públicas, suspensão de aulas e outras determinações estão sendo seguidas conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

“Hoje nossas equipes de vigilância percorrerão diversos locais e estabelecimentos fiscalizando e orientado sobre os cuidados de higiene nos locais que podem abrir como deve ser a conduta com o cliente. Temos carros de som passando pelas ruas com mensagem de orientação para que as pessoas fiquem em casa. Apenas em caso de urgência as pessoas devem sair”, ressalta.