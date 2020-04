MC Dumel morre aos 28 anos com coronavírus

Por Redação - Redação 716

O funkeiro MC Dumel, de 28 anos, faleceu em decorrência do coronavírus, na noite desta quinta-feira (16).A informação foi confirmada pela assessoria do artista e pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

MC Dumel, morava em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Couto Maia, em Salvador. Conforme a assessoria do artista, ele foi diagnosticado com Covid-19 no último domingo (12).

Ainda Segundo informações da assessoria, o artista estava entubado e sedado na UTI da unidade médica.

De acordo com a assessoria de MC Dumel, inicialmente, o artista foi internado no Hospital Menandro de Farias, na Região Metropolitana de Salvador. Após o teste positivo para a Covid-19, ele foi levado para o Couto Maia.

Na quinta-feira (9), após apresentar forte falta de ar e febre alta, MC Dumel foi levado ao HGMF e após a triagem foi logo para o isolamento. Na manhã de sexta, foi transferido para UTI.

Até a noite desta quinta, MC Dumel tinha mais de 103 mil seguidores no Instagram. Não há detalhes sobre o velório e sepultamento dele.

Fonte: MSN

