Mais de 30% dos casos suspeitos testam positivo para Covid-19 no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 229

Advertisement

Advertisement

A cada três testes negativos, há um positivo no Espírito Santo. Isso significa que mais de 30% dos casos suspeitos do Covid-19 foram ou serão confirmados com a doença. Há um mês, no início da epidemia no Estado, esse número era bem menor: apenas um em cada 11 testavam positivo.

Os números foram revelados pelo governador Renato Casagrande, em uma coletiva no início da noite deste sábado (11). Casagrande falou da preocupação sobre a doença. “Há um avanço nas camadas mais populares. Estamos enfrentando uma situação que jamais imaginei enfrentar”.

Apesar da orientação de isolamento social, segundo ele, há uma parte da população que não vê problema na pandemia. “Então é bom que a gente se conscientize. Não há vacina e não há tratamento. Não podemos dizer, portanto, por quanto tempo a crise vai perdurar no nosso Estado e no nosso país. Pode durar alguns meses ou mais. Não sabemos por quanto tempo essa pandemia estará presente entre nós”.

Advertisement

Advertisement