Mais de 150 trabalhadores devem ser demitidos pelo Consórcio Novotrans em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim

Mais de 150 trabalhadores do Consórcio Novotrans, incluindo a Flecha Branca, Sudeste, Santa Luzia e Alvorada, devem ser demitidos com o agravamento da situação financeira das empresas por conta do coronavírus, segundo fontes.

Há tempos, as empresas que integram o Consórcio Novotrans enfrentam dificuldades financeiras por conta da queda do número de passageiros em Cachoeiro de Itapemirim. A Prefeitura, com a aprovação da Câmara Municipal, faz, desde 2018, um aporte financeiro, por meio de subsídio para impedir o aumento da tarifa da passagem de ônibus.

Na tarde desta segunda-feira (6), o gerente de tráfego da empresa, Renato Borges, com 20 anos de casa e um dos porta-vozes do grupo, comunicou seu desligamento.

Em nota, ele disse que sua demissão se deve “a grave crise financeira que empresa vem enfrentando nos últimos anos, e que se agravou devido ao momento atual de pandemia, e sendo necessário à redução do quadro de funcionários”.

A reportagem fez contato com a empresa, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Assim que houver um posicionamento, este conteúdo será atualizado.

