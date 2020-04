Máfia dos Sanguessugas: pré-candidato a prefeito de Ibitirama, Paulo Lemos tem recurso negado no TRF2

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 135

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou recurso especial do ex-prefeito de Ibitirama, Paulo Lemos, condenado por improbidade administrativa resultante de investigação da Polícia Federal na operação Máfia dos Sanguessugas. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17).

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), a Máfia dos Sanguessugas utilizava de forma irregular verbas públicas federais destinadas à saúde. Os envolvidos fraudavam processos licitatórios para a aquisição de unidades móveis de saúde (ambulâncias) e de equipamentos médicos e odontológicos. A estratégia era sempre a mesma: “as prefeituras recebiam recursos da União a partir de emendas parlamentares e direcionavam as licitações para garantir o superfaturamento na aquisição do material”.

Na ação civil púbica nº 0001108-23.2008.4.02.5002, o MPF sustenta que Paulo Lemos e o então presidente da comissão de licitação ofenderam princípios da administração pública, ante a realização de procedimento licitatório para a aquisição de uma ambulância.

“Causaram prejuízo ao erário, o que configura os atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92. Esta suficientemente demonstrada a existência de inúmeras irregularidades e ilegalidades no procedimento licitatório relacionado ao convênio em questão, dentre as quais destaco: fracionamento indevido do valor do convenio 1057/2002, para realização de licitação pela modalidade convite; direcionamento das licitações, através de cartas-convite, as empresas participantes do esquema criminoso chamado “Máfia das Ambulâncias”; ausência de pesquisas de preço, conforme exigido; e aquisição da ambulância com sobrepreco”, diz trecho dos autos.

Em sua decisão desfavorável ao ex-prefeito, que pretende disputar as eleições deste ano, o desembargador federal Messod Azulay Neto ressaltou que “não deve ser admitido o recurso, data venia. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados. O resultado do julgamento baseia-se em determinada premissa fática. Admitidos os fatos, as conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei teria que reanalisar os fatos, e isto e incabível”.

Contas irregulares

O Tribunal de Contas da União (TCU), no processo nº 020.442/2009-3, transitado em julgado em 2014, também reconheceu os ilícitos praticados por Paulo Lemos e julgou como irregulares suas contas.

Em consulta ao TCU, a reportagem constatou que há impedimento para emissão de certidão negativa de Paulo Lemos para fins eleitorais por conta do processo encerrado em 3 de junho de 2014.

O efeito da condenação é de 8 anos, com vencimento em 3 de junho de 2022, e o nome do ex-prefeito foi incluído na chamada “lista de contas julgadas irregulares para fins eleitorais”. Sem a certidão negativa, nenhum cidadão pode disputar cargos eletivos.