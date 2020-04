Maestro Rogério Martins (Elton John cover) fará live com transmissão no portal AQUINOTICIAS.COM

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 7

Advertisement

Advertisement

A moda do momento, devido ao confinamento causado pelo novo Coronavírus (Covid-19), são as transmissões de shows via streaming. As conhecidas “lives” tem trazido ao público um pouco de entretenimento em momentos tão tensos como os vividos atualmente.

O assunto e as transmissões vêm ganhando cada vez mais força e ficado entre os temas mais comentados. O portal AQUINOTÍCIAS.COM, acompanhando o momento, prepara uma transmissão exclusiva em tributo a Sir Elton John, com o Maestro Rogério Martins, neste sábado (11), a partir das 19h.

Com uma apresentação inesquecível, que marcou o público do Festival de Inverno de Guaçuí do ano passado, com um show de aproximadamente 1h30, onde relembrou grandes clássicos de Elton John e deixou todo o público contagiado pela semelhança com o cantor inglês.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A live também será uma homenagem a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), que, segundo o maestro, a instituição necessita da ajuda de todos.