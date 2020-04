Influente advogado cachoeirense diagnosticado com coronavírus está em estado grave

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1528

Internado desde a noite de domingo com quadro de coronavírus no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio, o advogado cachoeirense Sérgio Bermudes, de 73 anos, encontra-se entubado neste momento.

Segundo uma das pessoas que o acompanham, Bermudes fez uma viagem a Nova York este ano, mas não deve ter sido contaminado naquele país, já que voltou ao Brasil antes do Carnaval.

Bermudes ficou ainda mais conhecido em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, após doar R$ 1 milhão para ajudar vítimas da maior enchente já vista no município. O advogado escolheu para administrar o recurso, seu amigo de infância, morador da cidade e também advogado, Wilson Márcio Depes.

Um dos advogados mais conhecidos e respeitados do país, Sergio Bermudes vinha trabalhando em esquema de home office e começou a ter os sintomas leves da doença no fim de semana. O médico que o assiste pediu sua internação imediata, no domingo. O jurista ocupa um dos quartos localizados nos dois andares que o hospital reservou para receber exclusivamente os pacientes com sintomas de coronavírus.

Com informações, Veja