Indicação de Luciano Machado prioriza pessoas com deficiência no atendimento domiciliar de medicamentos do SUS

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

O deputado estadual Luciano Machado (PV) apresentou indicação que prevê prioridade no atendimento domiciliar para pessoas com deficiência que dependem de medicamento mensal fornecido pelo SUS.

O parlamentar levou em consideração na elaboração da proposta a dificuldade de locomoção que alguns PCD’s (Pessoas com Deficiência) já enfrentam e que pode se agravar nesse período de adaptações de rotina em tempos de coronavírus. O fato de muitos integrarem grupos de risco também foi levado em conta.

Segundo a justificativa da proposição do deputado, “pessoas com deficiência já precisam vencer obstáculos todos os dias de suas vidas, e com essa prioridade, num momento delicado como esse (pandemia), traremos uma melhor qualidade de vida para os mesmos. É um dever do Estado”.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.