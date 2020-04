Humorista de Alegre faz sucesso na web e conquista quase 65 mil seguidores nas redes sociais

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 145

Advertisement

Advertisement

O humor cura, liberta e é uma arma poderosa nos momentos difíceis da vida. Aquela pausa que usamos para ver vídeos e memes divertidos fazem a diferença, deixam nosso dia mais leve. E o Pedro Victor Massini, proprietário da página @eujesuscristu, no Instagram, leva muito a sério a missão de divertir as pessoas.

O jovem morador de Alegre já tem quase 65 mil seguidores em sua página. Com um humor afiado e sarcástico, ele criou um perfil satírico em que o personagem, o Jejê, é um menino Deus, dono do universo, nos dias de hoje.

“A ideia não é fazer zombaria. Não quero zombar do sagrado ou de qualquer religião. O personagem tem acesso às redes sociais, está de olho em tudo o que acontece, e gosta de postar mensagens com muito humor. Jesus nunca foi mal humorado. Pelo contrário. Ele pregava amor e alegria”, conta Pedro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O humorista deu uma entrevista ao AQUINOTÍCIAS.COM e falou sobre o início da página, as situações inusitadas que já viveu na internet e os planos para o futuro. Confira:

AQUINOTÍCIAS.COM – Pedro, como surgiu a ideia de produzir uma página de humor?

Eu sempre gostei de memes. Sempre fui fã. Se eu tinha um dia ruim, corria para o Instagram para ver memes. Eu sofria com depressão severa e faço tratamento, então essa era minha válvula de escape. A ideia surgiu porque eu não queria ficar parado e notei que não existia uma página com humor com o personagem Jesus, uma sátira. Então, em 29 de junho de 2018, eu fiz um Twitter com o nome EuJesusCristu. A ideia nunca foi fazer zombaria com o sagrado ou com religiões. Eu queria mostrar como seria um menino Deus, dono do universo, com acesso às redes sociais e atento a tudo o que acontece nos dias de hoje. Jesus nunca foi mal humorado. E naquele dia também surgiu o @eujesuscristu. O personagem, com o qual sou carinhosamente chamado, é o Jejê. Ele também é um menino Deus que sonha em ser DJ.

Advertisement

E quando a página começou a fazer sucesso e a ter mais seguidores?

Não foi fácil, estudei muito. No começo fui seguindo páginas maiores de humor, interagindo com os seguidores de lá, postava uma vez a cada dois dias, pedia a amigos e parentes pra seguir. Fui também investindo em cursos para aprender tudo sobre o Instagram, mas o sucesso mesmo veio depois do estrondo dos 34 mil seguidores, em junho do ano passado. Como as pessoas começaram a se identificar com as tiradas e tuitadas de indiretas da página, daí em diante foi só crescendo. Tanto que já cheguei a atender a mais de 100O mensagens no direct.

E todos os memes são feitos por você? Como você encontra inspiração?

Sim, os memes são feitos por mim, a inspiração vem de algumas imagens e de como encaixar nelas o humor. Todo meme, de certa forma, depende do meu humor. Uma hora o personagem é super motivador, outra hora fica com vontade de mandar tudo pro inferno, como em uma postagem: “Um belo dia para mandar umas pessoas pro inferno”. Saber um pouquinho sobre a história de Jesus e da Bíblia também ajuda, minha mãe é ex-ministra da palavra, então tive muito ensino religioso. Normalmente a inspiração vem num inshigt do nada, como na quinta-feira, dia de TBT, em que eu posto a seguinte frase: “Saudades de quando vocês eram de barro”, realmente é “encarnar” o personagem e usar do humor, como um stand up, de tanto seguir e ver humor.

Por falar em stand up, você tem vontade de fazer algum na vida real?

Funciona melhor na internet pra mim. Antes, nas lives, eu não mostrava o rosto, pra manter e preservar a identidade, como se fosse um super herói ou agente secreto, mas com o passar do tempo, eu fui fazendo naturalmente a interação com o público e comecei a mostrar o rosto. Virou quase com um show de stand up. Nunca tentei nos palcos, mas pode ser uma boa ideia.

Você disse que sofreu com depressão severa. O humor é um bom remédio?

Com certeza, até hoje recebo muitos elogios de pessoas que sofrem com essa doença e que, apenas ao ler um meme meu, deram boas gargalhadas e tiveram ótimos resultados no seu tratamento. Quanto a sair da depressão e controla-la, a página foi fundamental, rir é a prevenção contra o mal humor, com certeza rir é o melhor remédio.

Você já deve ter passado por situações inusitadas e engraçadas por conta de sua interação com o público da página. Você se lembra de alguma que possa nos contar?

Sim, e muitas. Uma vez, uma mulher, já um pouco alta de bebida, veio até ao meu direct literalmente se confessar, perguntando se eu podia perdoá-la por, sem querer, trair o noivo em pensamento. Ela dizia que essa nunca foi a sua intenção, pois já havia sido traída. Mas há aquelas que não são nada engraçadas. Um cara usava o perfil falso, com o nome e sobrenome de uma modelo, em São Paulo, para agenciar crianças. Ele conversou comigo e eu fiquei desconfiado, então fui tentando pegar a confiança do cara. Ao mesmo tempo, passei todas as informações para a polícia. Era um pedófilo. Depois de 20 dias de conversa ele passou o WhatsApp dele, fui na delegacia daqui e entreguei tudo. Pelo que sei, está nas mãos da Polícia Federal, pois ele devia fazer parte de um esquema elaborado de pedofilia.

As pessoas usam seu direct para conversar, desabafar?

Sim. Há pessoas com depressão, outras que não aceitam a própria homossexualidade e acham que vão pro inferno porque gostam de pessoas do mesmo sexo. Sofrem muito por não poder contar para os pais. Já ajudei também um cara a sair de um problemão lá no Ceará. Roubaram o carro dele e ele fez a queixa na polícia. Mas o ladrão, na fuga, bateu em uma moto. Nessa moto tinha um integrante de uma facção criminosa. Daí, esses caras rastrearam o carro e foram parar na casa do rapaz, para cobrar o conserto da moto. Ele me pediu ajuda e entrei em contato com a polícia do Ceará e deu tudo certo.

Há quem não compreenda a sua página?

Sim. Os radicais me xingam muito, vem no direct me ameaçar. Dizem que o julgamento final está chegando. Mas isso é 0,00000001% dos meus leitores. O restante só elogia meu trabalho.

E, Pedro, quais são os próximos passos para sua página? Como você vê seu trabalho no futuro?

Os próximos passos são de transformar numa marca registrada o @eujesuscristu e receber o selo de verificação. E quero realmente fazer show como DJ Jejê. Já estou treinando e estudando. Quero ainda colocar a marca em camisas, blusas, pulseiras, bonés. Boa parte da arrecadação com a página quero doar para ajudar o Lar de Idosos Luiza de Marilac daqui de Alegre. Filantropia sempre!