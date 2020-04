Home office exige cuidados com a postura

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 14

Advertisement

Advertisement

Nas últimas semanas, devido ao isolamento social, muitas empresas aderiram ao home office, o que fez com que salas e quartos de casas e apartamentos virassem escritórios improvisados. Isso acende um alerta, pois na maioria das vezes esses novos ambientes de trabalho pode não ser adequados para garantir uma boa postura e acabar contribuindo para que no fim do dia apareçam dores e futuramente até problemas de saúde.

O alerta é do profissional de Educação Física da Azen Academia, Maiky Recke. “Uma postura inadequada pode causar dores no pescoço, na coluna, na musculatura e nas articulações em geral, além de dificuldades para dormir e danos à saúde”, afirma.

A primeira orientação do professor é escolher bem a cadeira, com encosto adaptado à curvatura da coluna e descansos de braços na altura do cotovelo para que o punho fique em uma posição neutra, sem dobrá-lo. É importante que os pés fiquem apoiados no chão ou sobre um objeto. “Além disso, não se esqueça de manter a coluna ereta e alongar-se de hora em hora, fazendo também caminhadas curtas pela casa durante o horário de expediente”, orienta.

Advertisement

Advertisement