Guaçuí ultrapassa meta de vacinação contra gripe em idosos

Por Redação - Redação 4

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Guaçuí informou nesta sexta-feira (17), que 3.648 idosos foram vacinados contra a gripe na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe H1N1). Isso corresponde a 101,42% da meta a ser alcançada nesta parte do público alvo, já que o total previsto era de 3.597 idosos. Além disso, também foram vacinados, até agora, 662 profissionais do setor de saúde, o que dá 87,92% desse público, de um total de 753 pessoas.

Nesta fase nova fase inciada na quinta-feira (16), a vacinação está sendo feita por agendamento, como um das medidas à prevenção ao Coronavírus (Covid-19) e devido ao envio fracionado das vacinas pelo Ministério da Saúde.

O agendamento vem sendo feito pelos telefones (28) 99928-4772, 99991-3604, 99931-9801, 99937-3197 e 99965-1489 e as ligações devem ser feitas das 8 às 16 horas. Os números também servem para obter informações e tirar dúvidas sobre a vacinação, e a Semus pede que as pessoas só liguem dentro do horário estipulado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os profissionais do serviço público estão sendo vacinados nas unidades de saúde em que trabalham, enquanto a Santa Casa de Guaçuí está vacinando seu pessoal. A campanha termina no dia 22 de maio. No entanto, a Semus está analisando se vai manter essa estratégia por agendamento, na segunda fase da campanha.

A primeira fase terminou no dia 15 de abril e teve, como objetivo, imunizar o público alvo que reúne os idosos com 60 anos de idade ou mais e também os profissionais da saúde. E a meta da Semus era atingir, no mínimo, 90% do público alvo, mas a meta foi ultrapassada. “Ultrapassamos nossa meta de idosos vacinados e ainda existem outros que precisam receber sua dose, o que pode significar que pessoas de outros municípios foram vacinados aqui, mas apesar da dificuldade da vacina estar sendo enviada fracionada pelo governo, vamos vacinar quem está faltando e seguir com as outras etapas, só não sabemos se vamos precisar mudar essa estratégia de agendamento”, explica o secretário municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso.

A segunda fase da campanha estava marcada para começava a partir de 16 de abril, seguindo até o dia 8 de maio, quando serão vacinados os professores das escolas públicas e privadas, além dos profissionais das forças de segurança e salvamento e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais ou de deficiência. Já a terceira fase, de 9 a 22 de maio, irá vacinar as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres que estão amamentando). Contudo, tudo depende da chegada de vacinas suficientes para serem alcançadas as metas desse outro público alvo.

Advertisement