Guaçuí: primeiro paciente diagnosticado com covid-19 recebe alta

No dia seguinte de anunciar seu oitavo caso de contaminação por Coronavírus, Guaçuí teve uma boa notícia na manhã desta quarta-feira (29). O profissional de saúde, Ronilson da Silva Costa, morador do centro da cidade, que foi registrado como o primeiro caso de Covid-19, no município, recebeu alta da Santa Casa, onde os profissionais registraram sua saída do hospital, por meio de fotos e vídeos, sob aplausos e comemoração.

Guaçuí teve seu oitavo caso de Covid-19 confirmado na noite desta terça-feira (28). O boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), já no final da noite, traz oito casos confirmados, de um total de 56 casos notificados, no município, além de 29 casos suspeitos aguardando resultado e outros 19 descartados por laboratório.

Agora, o caso de Ronilson deve entrar como curado nos boletins do município, assim que for oficializado e entrar no sistema. Ou seja, a informação ainda não está registrada oficialmente no sistema da Semus e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Também não há informações oficiais de quais procedimentos serão adotados pelo paciente que foi encaminhado para casa, onde deve ainda permanecer em isolamento por um tempo.

Os profissionais de saúde são os que estão mais vulneráveis à contaminação nesta pandemia, principalmente, num município como Guaçuí que é referência regional, tanto para atendimento no Pronto Socorro como para internações e isolamento, seja em UTI ou enfermaria. Contudo, os casos graves são transferidos para a Santa Casa de Cachoeiro, referência para Covid-19 no sul do Estado, enquanto houver vagas naquele hospital.

