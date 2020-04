Guaçuí inicia projeto de videoaulas para alunos da rede municipal

Por Redação - Redação 51

Foram iniciadas as videoaulas do projeto “Estuda em casa, Guaçuí”, da Secretaria Municipal de Educação (Seme), que estão sendo gravadas e editadas pela Superintendência de Comunicação da Prefeitura. Utilizando o modelo de ensino à distância (EAD), os vídeos estão sendo disponibilizados, via redes sociais e internet, para dar continuidade ao ano letivo, de forma não presencial, diante da suspensão das aulas, devido à pandemia de Coronavírus (Covid-19).

O projeto “Estuda em casa, Guaçuí” consiste na veiculação de vídeo aulas gravadas, por meio de redes sociais e outras mídias, em dias e horários específicos, para as turmas do Pré-Escolar e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. As gravações foram iniciadas no dia 6 e os vídeos começaram a ser disponibilizados, para os alunos, nesta terça-feira (13), por meio das redes sociais, como Facebook, Youtube, Whatsapp, pela internet, contendo o que seria ofertado, de forma presencial, nas salas de aula, assim como os links estão disponíveis no site da Prefeitura de Guaçuí (www.guacui.es.gov.br). Um professor de cada série está gravando os vídeos, semanalmente. Ou seja, numa semana, são gravadas as vídeo aulas da semana seguinte.

No caso dos alunos do Pré-Escolar e do 1º ao 5º ano que não tenham acesso à internet, as aulas estão sendo gravadas em DVD e foi organizado um cronograma para que os pais e responsáveis possam ir até a escola, para pegá-los, junto com atividades impressas para serem feitas em casa.

Para os alunos do 6º ao 9º, as atividades serão impressas e entregues nas escolas também, além de aulas e outras atividades por meio da internet que estão sendo preparadas pelas próprias escolas ou professores. Tudo de acordo com o Currículo Capixaba e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ministério da Educação.

Acompanhamento

Segundo a Seme, os educadores também vão fazer o registro e o acompanhamento da evolução de cada aluno, nas atividades propostas. E as vídeo aulas estão sendo disponibilizadas, prioritariamente, para os alunos das séries iniciais, do Ensino Fundamental, para manter o vínculo com a escola. “O projeto Estuda em Casa, Guaçuí é muito importante, porque precisamos manter o vínculo dessas crianças com a escola, tão trabalhado desde o início do ano”, explica o secretário municipal de Educação interino, Liomar Luciano de Oliveira – Mazinho.

A Secretaria também garante que a carga horária letiva será cumprida. No vídeos, os professores estão incentivando os alunos a manterem a rotina e o ritmo de estudos. Além disso, está pedindo, aos pais e responsáveis, que organizem um ambiente adequado, em casa, para os alunos acompanharem o conteúdo que é passado pelos professores, dentro do plano de estudos proposto.

Segundo a Seme, o objetivo do projeto “Estuda em casa, em Guaçuí” é incentivar a oferta de atividades pedagógicas não presenciais vinculadas à adoção de metodologias inovadoras e ao uso de tecnologias voltadas para a aprendizagem dos estudantes. E a ideia é dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem, por meio da complementação do que já foi ensinado aos alunos, e do desenvolvimento de novas aprendizagens, pelos estudantes, ainda favorecendo o reforço escolar.